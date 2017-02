MotoGP, Rossi: "Una volta risolti i problemi ho fatto un buon giro"

Davanti a tutti si è piazzato Marc Marquez, con la Honda che ha portato un nuovo motore a scoppi irregolari. "E' stata una giornata impegnativa perché abbiamo lavorato molto sul motore, che è diverso da quello che abbiamo usato qui lo scorso anno. Per questo abbiamo dovuto riaggiornare tutto durante la mattina e abbiamo passato parecchio tempo al box. Al pomeriggio abbiamo trovato una base per l'elettronica, ma dobbiamo ancora lavorare su questo aspetto. Sono veloce, ma come in Malesia voglio avere un riscontro su come va in certe aree. Abbiamo lavorato anche sul setup e in generale è stato un giorno positivo", ha commentato il campione del mondo.



In casa Ducati si aspettano i prossimi due giorni per poter tirare le somme. “Ci siamo concentrati a fare alcune prove di telaio perché dovevamo definirne alcuni aspetti, e quindi abbiamo utilizzato tutta la giornata per questo lavoro. Il feeling è abbastanza buono, ma qui a Phillip Island la differenza tra girare con le ali e senza si sente decisamente più che in Malesia. Dobbiamo ancora migliorare a livello di bilanciamento e di set-up, ed è il programma che abbiamo per domani e poi vedremo su che tempi riusciremo a girare, perché sicuramente tutti i piloti faranno dei passi in avanti”, le parole di Andrea Dovizioso. Quanto a Jorge Lorenzo, lo spagnolo sembra ancora in difficoltà: “I test qui a Phillip Island sono iniziati molto meglio che a Sepang, e oggi abbiamo utilizzato la stessa base che avevamo definito alla fine del test in Malesia. Peccato che durante l’ultima ora e mezza della sessione non siamo riusciti a migliorare i nostri crono mentre altri piloti lo hanno fatto. Abbiamo fatto fatica ad abbassare i tempi a causa del forte vento e inoltre l’ultima gomma posteriore che abbiamo montato non aveva il livello di prestazioni che ci aspettavamo. In ogni caso è positivo il fatto che ogni giorno raccogliamo delle nuove informazioni e che stiamo facendo sempre dei piccoli passi in avanti".



Tra i big si sta inserendo con costanza anche la Suzuki, grazie ad Andrea Iannone: "La mattina è stata difficile e il feeling con la moto non era affatto dei migliori. Ho avuto molti problemi e guidare era proibitivo. Ma dopo la pausa abbiamo un po' sistemato il set up e passo dopo passo sono riuscito a migliorare i miei tempi. Alla fine sono soddisfatto di questa crescita, è stato un buon risultato per tutti. Per domani sarà importante aumentare il nostro ritmo ma contemporaneamente anche il crono sul giro secco. Valuto positivamente questo primo giorno, è tutto nuovo e per ora quello che soffro di più è il cambio di pista in sella ad una moto che conosco da poco".