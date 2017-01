MotoGP, Rossi sorride: "Tutte le novità vanno bene, siamo contenti"

L'uomo del giorno è stato Andrea Iannone. "Sono molto contento - ha detto il pilota abruzzese - anche se abbiamo avuto poco tempo a causa delle condizioni della pista. La cosa più importante è che abbiamo fatto un passo in avanti. Nei primi giri non ero a mio agio, poi quando abbiamo provato alcune modifiche ho recuperato fiducia e i tempi sul giro si sono visti. Non si è trattato di modifiche radicali ma di piccoli miglioramenti che sono risultati efficaci. Stiamo lavorando molto bene, mi sto trovando bene con la mia squadra, stanno lavorando duramente e questo dà un atteggiamento positivo che mi permette di guidare con fiducia", ha spiegato.



Dopo una debutto "difficile", Jorge Lorenzo si è detto "molto contento dei progressi che abbiamo fatto. Adesso capisco molto di più la moto e sono riuscito a migliorare il mio rendimento, anche se sono ancora lontano dal mio limite. Abbiamo anche migliorato il set-up generale della Desmosedici GP e inoltre ho potuto verificare che quello che pensavo ieri era corretto: ho solo bisogno di un po` di tempo e di fare molti giri per avvicinarmi sempre di più al vertice e al mio limite con questa moto".