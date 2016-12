MotoGP, Rossi: "Sono in forma come Lorenzo"

Nel weekend la MotoGP fa tappa ad Assen, uno dei tempi delle due ruote, per il gran premio d'Olanda. Valentino Rossi sa che dovrà arrivare davanti a Jorge Lorenzo per mantenere la testa della classifica mondiale: "Quello di Assen sarà un altro fine settimana molto intenso. Dopo sette gare la differenza tra me e Jorge è un solo punto e per mantenere il primo posto devo finire davanti a lui". Lo spagnolo viene da 4 vittorie di fila ma Valentino vanta ben sei successi in carriera ad Assen: "Riuscire a fare meglio di Lorenzo non sarà facile perchè lui è in ottima forma, ma lo sono anch'io. Sono contento della gara a Barcellona, la vittoria era molto vicina. In questo momento il potenziale mio e di Jorge è molto simile". A proposito del circuito olandese Rossi sottolinea come la pista si adatti particolarmente alla Yamaha: "La pista di Assen mi piace molto e in passato ho fatto alcune buone gare. Solitamente la nostra moto va davvero bene su questa pista, quindi sarà un'altra gara importante per noi della Yamaha. Sono sicuro che i nostri avversari faranno tutto il possibile per lottare per la vittoria e dovremo stare attenti. In primo luogo dovrò migliorare le mie qualifiche e per questo lavoreremo da subito".