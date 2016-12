MotoGP, Rossi: "Soddisfatto, punto al podio"

17:16 - Sono tanti i motivi che fanno sorridere Valentino Rossi al termine delle due sessioni di libere del Gp delle Americhe. Il Dottore si è piazzato 4° nella prime sotto la pioggia, mentre ha chiuso al 6° posto nelle seconde con pista che andava asciugandosi: "Vedere la pioggia qui è stranissimo, ancora di più è vedere un cane in pista" le sue parole divertite in riferimento a quanto successo nella prima sessione. "Sono soddisfatto, punto al podio".

Si prospetta comunque un weekend difficile per Rossi. La Yamaha sembra indietro rispetto a Honda e Ducati, ma anche a Losail la partenza non prometteva nulla di buono e poi è arrivato un successo: "Aver potuto girare sul bagnato è senz'altro un fatto positivo, in passato raramente siamo stati forti con la pioggia. Sono piuttosto contento, l'aderenza è buona così come il feeling con la moto. C'è ancora molto da lavorare - chiude Rossi -, ma di certo questo venerdì è un buon modo per iniziare il fine settimana".



Chi non può essere soddisfatto è il compagno di squadra Jorge Lorenzo, 11esimo dopo le seconde libere e dunque non ancora qualificato alla Q2: "E' stato interessante vedere il comportamento della moto e l'aderenza sul bagnato, era la prima volta per tutti qui ad Austin - le parole dello spagnolo della Yamaha. In alcune curve c'erano pozze che mi hanno reso la pista difficile. Io il peggiore tra i piloti Yamaha? E' vero, mi servirà più tempo per raggiungere il massimo livello: mi è mancata fiducia sul bagnato, ho difficoltà a respirare e qualche linea di febbre" ha concluso Lorenzo che al termine delle prove si è recato in clinica mobile per dei controlli. "Le previsioni meteo non promettono nulla di buono, ma il weekend è lungo".