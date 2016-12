MotoGP, Rossi rinnova con la Yamaha fino al 2018

"Da quando sono tornato in Yamaha nel 2013 mi sono sentito come se fossi a casa e questo è dimostrato dai risultati". Il ringraziamento di rito e poi le aspettative: "Mi sento molto motivato nel restare in sella alla mia YZR-M1 per i migliori risultati possibili, quest'anno e nelle seguenti due stagioni". A questo punto alla Yamaha si aspetta la decisione di Jorge Lorenzo. Voci nel paddock del Qatar dicono che il maiorchino abbia già trovato l'intesa con la Ducati, anche se mancherebbe ancora la firma. Di sicuro l'offerta di Borgo Panigale, c'è ed è molto allettante. Ora bisogna capire se Lorenzo proverà a giocare al rialzo forte di questa situazione, oppure se preferirà tentare una nuova avventura, chiudendo così il suo rapporto di amore e odio con il team di Iwata.