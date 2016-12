MotoGP, Rossi: "Qualifiche fortunate, il secondo posto mi piace"

"Era difficile guidare in queste condizioni ma siamo stati fortunati. La moto è migliorata tantissimo rispetto alle prove libere, la seconda posizione è una bella cosa in vista della gara". Questo il commento di Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone dove, su una pista resa bagnata dalla pioggia, il nove volte campione del mondo ha centrato il secondo miglior tempo alle spalle di Cal Crutchlow .

Un secondo posto che Valentino Rossi accetta di buon grado senza tuttavia esaltarsi troppo: "Sull'asciutto non siamo fortissimi, aspettiamo e vediamo di capire quali saranno le condizioni meteo in gara - prosegue Valentino -. La cosa positiva è che siamo riusciti a lavorare sulla moto e nelle qualifiche sono riuscito a spingere. Il team ha fatto un buon lavoro. Le previsioni dicono che la pista sarà asciutta e sull'asciutto siamo messi abbastanza male. Se la pista deve essere asciutta spero che lo sia fin dal mattino così possiamo provare la moto anche nel warm-up". Sui rivali per il podio: "Marquez, Iannone e Vinales sono più veloci. Noi non siamo tanto lontani ma ci manca qualche decimo per lottare per le prime posizioni".