MotoGp, Rossi porta la coppa vinta a Jerez ai bimbi malati

Doppia vittoria per Valentino Rossi , prima in pista e poi nella solidarietà. Il Dottore, tramite il fan club ufficiale, ha portato la coppa vinta nel gp di Jerez all'Ospedale dei Bambini di Parma, oltre a una scorta di gadget autografati che ha regalato ai bimbi. Il gesto fa parte di una promessa che Flavio Pratesi, responsabile del fan club, aveva fatto al piccolo Lorenzo nel reparto dell'Associazione Giocamico.

A inizio stagione, infatti, Pratesi aveva fatto visita nella struttura di Pediatria e Oncoematologia e incontrato il piccolo fan a cui aveva detto: "Appena Vale vince un gran premio, ti porto la coppa" come riporta Parmadaily.it. Promessa mantenuta, bambini al settimo cielo con la coppa in mano, in regalo cappellini e t-shirt autografate per un gesto che rende ancora più grande Rossi.