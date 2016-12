MotoGP, Rossi: "Marquez imbarazzante, ha fatto il guardaspalle di Lorenzo"

Valentino ha individuato in Marquez il colpevole per la sconfitta: "E' stato brutto per il nostro sport. E' successo qualcosa che nessuno aspettava. Alla fine ho dovuto lottare con due piloti molto forti invece che con uno, è stata una variabile inaspettata. Anche oggi tutto hanno visto quale era il loro piano. Sono andati fino in fondo e sono molto triste. Si era capito che volevano fare il biscottone come nel calcio".



C'è anche la Honda nel mirino: "Non capisco il loro comportamento. Oggi Marquez ha tirato fuori gli artigli solo con Pedrosa. Spero che tutto questo si rivolti contro a Marc".



Lorenzo ha sbagliato a Sepang: "Jorge è stato bravo, ma non deve essere molto contento. Lorenzo ha ammesso quasi tutto? (risata) E' diventato come il cross delle nazioni... Io non lo se Marquez lo ha protetto perché spagnolo. E' triste che si riduca a fare il suo guardaspalle. Lorenzo ha meno colpe e non lo avrebbe mai fatto, ma dopo la Malesia si merita di essere trattato come marc. Doveva stare zitto e faceva più bella figura".



Rimpianti? "Una stagione veramente bella, è stata una grande occasione sfumata. In Australia è cambiato tutto, è stato quello il bivio della stagione. Potevo battere Lorenzo e vincere il Mondiale a Phillip Island, ma...".