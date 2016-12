MotoGP, Rossi: "Lorenzo va veloce, nel GP di Aragon sarà dura"

"Alla fine del Mondiale mancano cinque gare. E sono tante. Devo dare il meglio ogni weekend". Valentino Rossi si prepara così al Gran Premio di Aragon, che in carriera non ha mai vinto: l'ultimo successo in Spagna risale a Barcellona 2009. "Questo circuito per me è sempre stato difficile ma negli ultimi anni le cose sono andate un po' meglio - aggiunge il leader della classifica piloti -. Lorenzo? E' sempre veloce e può vincere ovunque".