MotoGP, Rossi: "Le Honda sono più avanti"

16:41 - Un decimo posto nelle seconde libere per confermare che sarà un fine settimana davvero complicato. Dopo il venerdì di Aragon Valentino Rossi non appare certo il più ottimista dei piloti: "La Honda è più avanti - le sue parole -. Soffriamo molto a livello di grip posteriore, la moto dietro scivola parecchio e alla fine delle seconde libere, anche con la dura, non c'eravamo proprio. In ogni caso abbiamo margini di crescita".

"E' difficile - prosegue Valentino -, ma oggi abbiamo preso i dati e sabato pomeriggio cercheremo di migliorare. Misano ormai è solo un bel ricordo, ora dobbiamo cercare di fare il meglio pur soffrendo. La Ducati? Mi sembra che Dovizioso e Iannone siano andati molto forti: sono vicini".

Proprio Dovizioso, autore del miglior tempo nelle seconde libere, cerca di commentare con realismo il suo exploit: "Il tempo è arrivato perché abbiamo messo la gomma buona. E' comunque una cosa positiva, sono contento di aver portato a casa questo tempo anche se sul passo gara ancora non ci siamo".

Chiude Lorenzo, settimo, che conferma le difficoltà della Yamaha: "Questo è un circuito adatto alla Honda, Marquez sembra irraggiungibile. Noi pensiamo a noi stessi, abbiamo margine per crescere: mi piacerebbe pensare che si può lottare per la vittoria, ma c'è molto da migliorare perché attualmente è impensabile competere con Marc. Pioggia? Sarebbe tutto più complicato. Non so su che pista posso vincere - dice il maiorchino, ancora a secco di successi nel 2014 -, forse Phillip Island è la pista più congeniale alle mie caratteristiche. Ma adesso pensiamo ad Aragon, voglio dare il meglio qui".