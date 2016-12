MotoGP, Rossi: "L'obiettivo è lottare per il campionato"

"Sono contento di andare a Le Mans, è una bella pista, ma ogni anno è diverso. Di solito si tratta di un buona gara per noi, per la Yamaha e anche per me, ma l'anno scorso i nostri rivali sono stati comunque molto forti. A Le Mans dobbiamo lavorare bene per avere da subito un buon set up, sono fiducioso", ha aggiunto. Oltre che da Marquez, Rossi dovrà guardarsi al ritrovato Jorge Lorenzo, rilanciato dal successo in Sapgna. "Si tratta di un circuito che mi piace - ha confermato il maiorchino - dove la Yamaha ha ottenuto dei buoni risultati in passato, quindi sono molto fiducioso. La moto va molto bene in questo momento e dopo il mio primo podio e la vittoria di Jerez, mi sento bene. Non sto pensando al campionato, mi basta prendere quello che arriva giorno per giorno, e cercare di guidare al meglio per godere di ogni sessione".