MotoGP, Rossi: "Dovrò stare attento a Marquez"

La MotoGP arriva al Sachsenring con ancora negli occhi il duello all'ultima curva tra valentino Rossi e Marc Marquez e proprio il pesarese sa bene che quanto successo in Olanda potrebbe influire sul resto della stagione. "Marquez probabilmente sarà con noi nelle prossime gare e devo stare molto attento a lui. Sono pronto per il Sachsenring e affronterò questo fine settimana di gara con la mente sgombra", ha detto il leader della classifica.

"Avevo pianificato di recuperare parte dl vantaggio che avevo perso nei precedenti Gran Premi e comandare con 10 punti dopo 8 gare non è un brutto risultato, sono molto felice. In Germania sarà molto importante riconfermare la mia competitività. Ho capito che i rivali stanno lavorando sodo per tornare nelle prime posizioni e ad Assen sono riuscito a stare loro davanti. Al Sachsenring il mio primo obiettivo sarà lavorare come in Olanda, a partire dalle prove libere. Sono sicuro che Jorge tornerà ad essere forte e questo rende ancora più importante lavorare bene in questo fine settimana. Dopo il GP di Germania ci sarà una pausa e sarà fondamentale riposarsi un po' prima della seconda parte della stagione", ha aggiunto Rossi.