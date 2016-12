MotoGP, Rossi deluso: "Siamo andati piano" 

18:30 - Quinto nella prima sessione di libere, decimo nella seconda e settimo nella combinata. Il weekend di Valencia non è iniziato nel migliore dei modi per Valentino Rossi. "E' stato un pomeriggio deludente, siamo andati piuttosto piano - ha detto - , abbiamo provato a migliorare la moto, ma senza trovare la via giusta. Anche provando gomme diverse non mi sono trovato. Non siamo messi bene, è stato un giorno difficile e si deve migliorare".



Come al solito Marc Marquez non mostra preoccupazione o tensione per la gara, anche se teme i piloti Yamaha. "Nel pomeriggio la pista era più lenta e abbiamo fatto fatica a migliorare i tempi. Però siamo davanti e questo è quello che conta. Certo, la lotta tra Rossi e Lorenzo complica i piani, perché sarà dura stare davanti a entrambi. Io, comunque, sono rilassato, perché non c'è più niente in gioco per me", ha detto lo spagnolo della Honda. Soddisfatto anche Andrea Dovizioso, terzo assoluto nella classifica combinata della prima giornata di prove libere. "Sono molto contento di come è iniziato questo weekend - ha ammesso il pilota della Ducati - perché siamo stati veloci sia al mattino che al pomeriggio. Abbiamo tenuto un buon passo con la gomma dura: non siamo molto lontani dai primi e credo che si potrà ancora migliorare. Ho fatto anche un buon tempo con la gomma morbida, ma non è stato un giro perfetto e quindi anche qui credo di poter fare meglio, ma sono decisamente più soddisfatto per il mio passo con la gomma dura.”