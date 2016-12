MotoGP, Rossi: "Corro ancora due anni, quest'anno ho fatto qualche errore di troppo"

Il secondo posto nel motomondiale, conquistato per il terzo anno consecutivo, è valso a Valentino Rossi il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. "Il secondo è il primo degli sconfitti - dice il pilota a Valerio Staffelli -. Quest'anno ho fatto qualche errore di troppo e dopo il Mugello siamo rimasti lontani per lottare". Sul futuro : "Corro ancora due anni. Finché vado così forte continuo, se no a casa cosa faccio?".

Rossi, punzecchiato da Staffelli sulla ex fidanzata Linda Morselli, nuova partner di Fernando Alonso, ha così replicato: "Sono arrivato secondo anche da fidanzato. Lei è passata alla Formula 1, io ormai rimango in MotoGP. Speravo che 'sfidanzandomi' avrei potuto vincere, invece no. Per l'anno prossimo dovrò escogitare qualcos'altro". Un commento anche sulla relazione tra Iannone e Belen Rodriguez: "Belen piace un po' a tutti ma non potrei mai fare una cosa così, siamo amici".