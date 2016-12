MotoGP, Rossi: "Contento di tornare in Europa, Jerez pista che mi piace molto" 

18:40 - Due vittorie e un terzo posto. Leader del Mondiale e pronto a ripetersi a Jerez, dove nella classe regina ha già vinto sei volte. Valentino Rossi torna a correre in Europa con la convinzione, dopo i Gp di Austin e d'Argentina che la Yamaha è su un'ottima strada: "Jerez è un Gp che mi piace davvero tanto. Sono contento di tornare in Europa: abbiamo alle spalle tre gare su circuiti non facili andati però bene. Continuiamo a lavorare così".

"Andare a Jerez, dopo una vittoria come quella colta in Argentina, è certamente positivo. Ma la cosa più importante - ha continuato Valentino - è come tutto il team sta lavorando. Il Mondiale è ancora molto molto lungo: quella su cui andiamo a correre è una pista che apprezzo particolarmente, con molte curve veloci che apprezzo. Ho sempre fatto belle gare su questo circuito: ovviamente spero di ripetermi".