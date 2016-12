MotoGP, Rossi cerca il riscatto a Brno: "Spero di essere veloce come Jorge l'anno scorso"

La doppietta Ducati in Austria ha fatto passare in secondo piano il podio mancato da Valentino Rossi , che ormai da oltre due mesi, dalla vittoria di Barcellona a inizio giugno, non finisce tra i primi tre. E Brno arriva al momento giusto. "Mi piace il fatto che torniamo in pista subito. L'anno scorso Lorenzo fu molto più veloce di me e sono curioso di vedere se quest'anno farò meglio", ha detto il pilota Yamaha in vista del GP di domenica.

"In Austria volevo salire sul podio, ma sfortunatamente non ci sono riuscito. Comunque, è stata una buona gara. Dopo i test siamo stati un pochino in difficoltà, ma durante la gara non abbiamo fatto così male. Adesso andiamo a Brno, una pista che conosciamo bene e che mi piace molto. Stiamo lavorando bene e Brno è vicino. Voglio tornare in pista", ha aggiunto.



Più di Rossi, Jorge Lorenzo punta ad accorciare le distanze dal leader Marquez. "Abbiamo ottenuto un grande risultato in Austria dopo un periodo per me difficile, per questo sono abbastanza contento di essere tornato con un piazzamento sul podio. Sono felice di correre ancora questo weekend a brno. La pista è bella e si adatta perfettamente alla M1. Mi piace il tracciato perché è pieno di curve veloci e qui ho buoni ricordi. L'anno scorso abbiamo dominato la gara e spero di avere buine sensazioni anche questa volta. Dobbiamo rimanere in battaglia e provare a recuperare altir punti per il campionato come abbiamo fatto a Spielberg", le parole dello spagnolo.