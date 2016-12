MotoGP, Rossi: "Al Mugello come a Le Mans, ma in ordine inverso"

"In Francia ho faticato un po', ma sono comunque riuscito a finire secondo. Non dovremo fare errori con il setup della moto, a partire dalle prove libere. Lavoreremo duro fin dal primo giorno per trasformarlo in un buon fine settimana. Ci sarà tanta gente, già dal sabato. Sarà una grande gara", ha aggiunto il pesarese. Jorge Lorenzo, dal canto suo, punta al tris dopo i successi di Jerez e Le Mans. " "Le Mans ha confermato che mi sento più in forma. Vincere la seconda gara consecutiva era importante per me e la squadra, per assicurarsi che il successo di Jerez non fosse casuale. Abbiamo trovato il ritmo giusto, la M1 è bella da guidare e mi permette di farlo come piace a me. Abbiamo fatto un ottimo lavoro nelle ultime due gare. Il Mugello è adatto sia alla Yamaha, sia al mio stile e vi abbiamo raccolto molte vittorie. E' scorrevole, con molti cambi di pendenza e curvoni veloci come le Arrabbiate. Lotterò per il podio e per prolungare il buon momento che stiamo vivendo con la squadra", ha spiegato lo spangolo.