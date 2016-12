MotoGP, Rossi: "A Le Mans temo il meteo"

Dopo la vittoria di Jerez, Valentino Rossi sogna di ripetersi anche a Le Mans, una pista dove ha vinto 3 volte ed è salito sul podio in 8 occasioni (5 secondi posti e 3 terzi). "Le Mans è una pista dove solitamente la YZR-M1 va molto bene, l'unica preoccupazione è il meteo, che è sempre incerto - ha detto in una nota diffusa dalla Yamaha - Lo scorso anno ho fatto una buona gara, ma non sono stato in grado di battere Jorge, ci riproverò quest'anno".

Rossi è fiducioso per il GP di Francia, un appuntamento che gli ha regalato podi a non finire (11). "Le Mans è una pista dove solitamente la YZR-M1 va molto bene, l'unica preoccupazione è il meteo, che è sempre incerto, può piovere, spesso fa freddo e ci sono molti fattori a cui bisogna stare attenti. Lo scorso anno ho fatto una buona gara, ma non sono stato in grado di battere Jorge, ci riproverò quest'anno. Dovremo cominciare il weekend come fatto a Jerez, dove abbiamo trovato un buon assetto già al venerdì e questo ci ha aiutato a essere competitivi in gara. Faremo del nostro meglio anche a Le Mans".