MotoGP, Qatar: Marquez fulmine anche nelle terze libere

21:46 - Marc Marquez chiude in vetta anche le terze libere del Gp di Qatar. Sulla pista di Losail il campione del mondo mette in fila tutti gli avversari col tempo di 1'54"822: alle sue spalle si piazzano Cal Crutchlow (+ 0"096) e un ottimo Andrea Iannone (+ 0"170). Seguono il sorprendente Aleix Espargaro (+ 0"172) e Dani Pedrosa (+ 0"202). Sesto tempo per Andrea Dovizioso (+ 0"222), Valentino Rossi (+ 0"370) è nono dietro al compagno Jorge Lorenzo (+ 0"286).

Ennesima conferma per Marquez, che dopo aver fatto registrare il primo tempo sia nelle prime libere che nelle seconde lima 6 millesimi all'1'54"828 e dimostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere l'uomo da battere.

Nelle seconde libere il distacco su Pedrosa era addirittura di oltre quattro decimi, nelle terze però la forbice si stringe: Crutchlow su Lcr è vicinissimo, ma anche Iannone (gran tempo prima di una caduta per fortuna senza conseguenze) si difende alla grande: è una Ducati che fa ben sperare in ottica qualifiche, visto anche il sesto tempo di un Dovizioso che nella seconda sessione aveva strappato la terza piazza.

Ottimo quarto per la Suzuki di Aleix Espargarò, che sfrutta la soft speciale per inserirsi tra i big. Arrancano, almeno per il momento, le Yamaha: Lorenzo e Rossi sono a pochissimo margine l'uno dall'altro ma pagano dazio sugli altri big, il pesarese in particolare sembra lavorare molto in ottica gara e il suo passo appare più incoraggiante di quanto si possa pensare.

Seconda caduta del giorno per un Marco Melandri che paga oltre 4 secondi su Marquez. I primi dieci, tutti qualificati direttamente alla Q2, sono racchiusi in cinque decimi: un dato positivo in ottica gara, domenica ci si attende un grande spettacolo.