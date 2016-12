MotoGP, Qatar: Lorenzo davanti a Rossi

E' ufficialmente iniziato il Mondiale MotoGP 2016 e le prime prove libere del gran premio del Qatar vedono al comando i protagonisti della passata stagione, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, realizza il miglior tempo in 1'55"440 staccando di quasi 3 decimi il compagno di team in Yamaha. Subito dietro la Ducati di Andrea Iannone mentre le Honda sono in ritardo, con Pedrosa settimo davanti a Marquez.