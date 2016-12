MotoGP, primo match point per Marquez: "Ma voglio perdere meno punti possibile"

La gara di Motegi sarà il primo match point in mano a Marc Marquez per conquistare il titolo della MotoGP. Non sarà comunque facile festeggiare con tre prove di anticipo, visto che in Giappone lo spagnolo della Honda dovrà per forza vincere e sperare in una domenica da dimenticare soprattutto per Valentino Rossi. Se il leader della classifica dovesse vincere, infatti, il pesarese non dovrebbe fare meglio del 15° posto ovvero un misero punticino.