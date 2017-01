MotoGP, presentato il team Ducati per il 2017

E' stata presentata all'Auditorium Ducati di Bologna la nuova Desmosedici 2017, che sfiderà Honda e Yamaha nel prossimo campionato della MotoGP. Gli occhi erano tutti per Jorge Lorenzo, nuovo compagno di Andrea Dovizioso dopo il suo addio al team che divideva con Rossi. Da qui all'inizio della stagione, comunque, la moto subirà alcune modifiche tecniche, non grafiche, prima di arrivare alla sua versione definitiva in Qatar.