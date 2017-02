MotoGP: presentata la Honda RC213V di Marquez e Pedrosa

A Giacarta sono stati tolti i veli alla Honda di Marc Marquez e Dani Pedrosa, già utilizzata in occasione dei test di Sepang di questa settimana. Con la RC213V Marquez insegue l'obiettivo di difendere il titolo mondiale. "L'obiettivo è quello di lavorare sodo per lottare per il titolo", le prime parole di Marquez. Pedrosa invece ha posto l'attenzione su un altro aspetto: "Spero di non avere altri infortuni".