MotoGP: pole di Marquez a Phillip Island, Rossi settimo

Un Marquez fantastico, un Lorenzo nervoso e un Rossi in difficoltà: questa la fotografia delle qualifiche australiane. A brillare sotto un bel sole è stato Marc che ha continuato il suo dominio in sella alla Honda con un ultimo settore da urlo dove ha fatto veramente la differenza. Neanche un piccolo errore nel secondo tentativo gli ha fatto perdere la concentrazione: cambiata la gomma lo spagnolo è rientrato in pista abbassando di altri quattro decimi la sua pole provvisoria. Guardando il passo gara sembrano esserci poche speranze per gli altri.



Poi c'è Jorge che sta soffrendo la lotta Mondiale con Valentino Rossi: il maiorchino non è sereno e lo si nota parecchio. Il tutto testimoniato anche dalla rabbia contro Iannone dopo la bandiera a scacchi. Il ducatista lo ha semplicemente seguito, si è trovato al posto giusto nel momento giusto, e con la scia è riuscito a scalzarlo dalla seconda posizione grazie anche a una Ducati competitiva. Una cosa che capita in qualifica: il pilota Yamaha è sotto pressione, teso come una corda di violino, ma guardando alla classifica può sorridere.



Il motivo? Valentino Rossi non è riuscito a conquistare la seconda fila e partirà in settima posizione. Un passo indietro rispetto al venerdì con la M1 con molti problemi di grip. Il Dottore ha lavorato su due moto, ma non è riuscito ancora a trovare il giusto setting e adesso deve sperare in un colpo di genio nel warm up per sistemare le cose. Tra lui e Jorge ci saranno Pedrosa, Crutchlow e Vinales: ossi duri da superare in partenza. Decima piazza per Dovizioso, mentre Petrucci non è riuscito a entrare in Q2 e partirà 13°.