MotoGP: più nero che Rossi... Dall'Australia un carico di dubbi e preoccupazioni

Lascia Phillip Island con uno zaino carico di dubbi e la festa per il compleanno numero 38 rovinata dalla classifica finale della tre giorni di test. Per trovare il nome di Valentino Rossi occorre infatti scendere fino alla riga 11. Un piazzamento pessimo ma ancora peggio sono i 921 millesimi beccati da Maverick Vinales. Il ragazzino che ha preso il posto di Lorenzo ha una fame bestiale e pare fregarsene del pedigree del vicino di box.



Insomma in Australia non si assegnavano punti, ma il materiale è pur sempre utile a influenzare gli umori del gruppo. Per Valentino il 2017 non poteva iniziare peggio, con un lavoro tanto importante quanto inutile ai fini dello sviluppo della sua moto. Lui e la sua squadra hanno sbagliato percorso e così si spiegano distacco e posizione in classifica.



Sorprende allo stesso tempo la confidenza istantanea che Vinales ha trovato con moto e team, altro aspetto preoccupante per Rossi. Maverick è veloce nel giro secco e consistente sul ritmo gara. L’elenco delle brutte notizie per Rossi prosegue con il quarto posto della tre giorni australiana di Jonas Folger, il debuttante tedesco che corre con la Yamaha Tech 3. Insomma dovendo scegliere un colore per dipingere l’umore di Vale la tonalità attuale è il grigio scuro, tendente al nero.