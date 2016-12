MotoGP, Petrucci: "Credevo di sognare, il podio è per i miei genitori"

Il ternano ripercorre la gara della sua vita: "E' stata difficile. Sull'asciutto non ero messo per niente bene, ma in qualifica avevo capito un po' come fare. Speravo che arrivasse la pioggia e che mischiasse un po' le carte. Ma non mi aspettavo che le avrebbe mischiate fino a questo punto. Ho pescato un jolly, partire dalla diciottesima posizione non era facile per niente. Ma mi sono messo lì e piano piano, vedendo che gli altri non andavano via, ho recuperato. Sinceramente temevo che mi venisse il braccino, che gli altri venissero a prendermi o di fare qualche errore. Poi ho visto che stavo riprendendo Valentino e mi sono detto che era il caso di concentrarmi su di lui senza pensare a quelli dietro. Negli ultimi due giri, poi, dopo aver visto che Marquez era caduto ho deciso di mollare. Avevo infatti più paura di finire anch'io per terra, temevo di stare spingendo troppo".



Contento anche Andrea Dovizioso, di nuovo sul podio dopo tre mesi abbondanti: "Sono davvero contento di questo risultato, dopo una gara molto difficile e con tante cadute. Sono partito dalla quarta fila e se guardate la partenza la mia moto mi è partita di traverso nello stacco. Per poco non finivo contro il muro. Dopo la prima curva ero quasi ultimo, poi sono riuscito a recuperare tutti con calma e concentrazione. Già in mattinata avevamo visto, nel corso del warmup, quanto fossimo competitivi sul bagnato. Poi mi è mancata un po' di trazione per attaccare Danilo, che è stato davvero bravo. Abbiamo dato vita a una bella lotta, era importante per me tornare sul podio. Dopo una qualifica disastrosa è arrivata una bella gara, che ci farà arrivare contenti nella gara di casa a Misano".