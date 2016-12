MotoGP, Pedrosa rinnova con la Honda fino al 2018

"Sono davvero felice di poter rinnovare il mio rinnovco comn la Honda. Sono davvero grato a loro per la fiducia che mi hanno dimostrato rinovando per altri due anni il mio contratyto. Pernso che per me sia la cosa miglior poter continuare con la casa con cui ho corspo fin dalla prima gara. Sono contento che la negoziazione sia stata veloce e adesso posso solo concentrarmi sulle corse. Sono pronto per dare il 100 al Mugello", ha detto Pedrosa. "Siamo lieti di avere rinnovato il contratto con Dani e apprezziamo molto la sua lealtà nei confronti di Honda e HRC. Abbiamo lavorato insieme per molti anni, ma lo vediamo sempre con le stesse passione e dedizione. La sua esperienza è molto importante per aiutare i nostri tecnici nello sviluppo della moto e faremo del nostro meglio per aiutarlo a dimostrare tutto il suo talento”, le parole del vice presidente della Hrc, Shuhei Nakamoto.



Sta di fatto che la riconferma di Pedrosa definisce il prossimo schieramento dei top team della MotoGP: Marquez e Pedrosa alla Honda, Rossi e Vinales alla Yamaha, Lorenzo e Dovizioso alla Ducati, con Iannone che passerà alla Suzuki al posto di Maverick. A breve arriveranno le ufficialità degli ultimi accordi, ma ormai le squadre sono definitie al 90%.