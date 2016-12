MotoGP, Pedrosa: "A giorni deciderò cosa fare"

16:37 - Dani Pedrosa è tornato a parlare dopo l'annuncio sul suo stop di domenica sera. Lo ha fatto scrivendo ai propri tifosi sul blog dello sponsor. "Questa è la cosa più difficile che ho scritto da quando ho iniziato a farlo qui - ha spiegato il pilota della Honda - . Ho letto alcuni dei vostri commenti e voglio solo ringraziarvi per il supporto e l'incoraggiamento che mi avete dato. Ho già spiegato quello che è successo, ma voglio farlo qui, scrivendovi direttamente. Come sapete, sto avendo problemi al mio avambraccio destro da un anno. Mi sono operato la scorsa stagione, ma il problema non è stato risolto".

"Durante l'inverno ho viaggiato parecchio, per cercare di trovare il modo di risolvere il problema ed essere in grato di competere al 100%. Ma il weekend in Qatar mi ha fatto capire che non sta andando come sperato. Stiamo cercando un modo per risolvere questa situazione. Quello che questo GP mi ha detto è che non posso competere al massimo delle mie capacità. Questo è tutto ciò che posso dire per adesso. Spero di potervi dare delle buone notizie presto perché prenderò una decisione tra pochi giorni", ha concluso "congelando" la scelta di volersi fermare.