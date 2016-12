MotoGP, pagelle Silverstone: Rossi super e... onesto

VALENTINO ROSSI : VOTO 10 Con l'asciutto sarebbe stata un'altra storia. E' Vale il primo ad ammetterlo. Ma lui che della pioggia non è mai stato particolarmente amico ha messo sull'asfalto una gara sontuosa. Ora è tornato in testa al mondiale e scalzarlo da lassù in vista di Misano non sarà una passeggiata per Lorenzo.

DANILO PETRUCCI: VOTO 10 Fa fatica in qualifica con la pista asciutta, 18°, lontanissimo anche da Hernandez. La vita torna a sorridergli domenica mattina grazie alla pioggia. E' 2° nel warm up alle spalle di Valentino. In gara gli riesce la replica, che per una volta regala davvero il paradiso alla classe operaia. La speranza è che per questo ragazzo di 24 anni quello di Silverstone sia il primo passo verso la svolta.

ANDREA DOVIZIOSO: VOTO 8 La rabbia per la mediocre prestazione in qualifica ha lasciato il posto al sorriso. Dopo 6 gare vissute in affanno Andrea è tornato a mettere i piedi sul podio, roba che non gli riusciva da Le Mans. Il neo è una Ducati del 2014 arrivata davanti a lui.

JORGE LORENZO: VOTO 7 Si salva per miracolo dalla furia di Pol Espargaro che gli sale quasi sulla schiena. Ma Jorge non offre mai l'impressione di potere sostenere il ritmo imposto là davanti. C'è poi il giallo della visiera appannata, episodio preoccupante che con il casco di Lorenzo si sta ripetendo quando piove.

DANI PEDROSA VOTO 5 Si perde per strada come un pulcino bagnato dimostrando ancora una volta la sua allergia alle situazione di gara complicate.

ANDREA IANNONE: VOTO 5 Interrompe la sua serie positiva viaggiando a centro gruppo. Per una domenica perde il primato di numero uno della Ducati. Peccato perché il terzo posto nel mondiale era a portata di mano.

MARC MARQUEZ: NG Il suo mondiale è finito a Silverstone.Dopo 12 giri di studio si preparava all'attacco di Rossi e invece è finito per terra. Una caduta anomala, che non sembra da attribuire a colpe del pilota. Marc è un signore e ha evitato di accusare la Honda, parlando comunque di episodio strano.