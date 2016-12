MotoGP, nuova operazione per Pedrosa: salta le prossime due gare 

13:09 - Nuova operazione per Dani Pedrosa. Il pilota della Honda si sottoporrà venerdì mattina a un intervento chirurgico eseguito a Madrid dal professor Villamor per risolvere i problemi al braccio destro che lo affliggono da oltre un anno e che subito dopo il sesto posto in Qatar lo avevano portato ad annunciare un "ritiro a tempo indeterminato". Ora si profila uno stop di quattro settimane: il pilota spagnolo salterà così sicuramente almeno due Gp.

Dopo l'intervento dello scorso maggio, ecco la necessità di una nuova operazione sostenuta dai medici che hanno visitato lo spagnolo all'indomani della gara di Losail. Una operazione necessaria per scongiurare un addio alle corse decisamente prematuro ventilato da Pedrosa non appena tagliato il traguardo del Gp del Qatar.



I tempi di recupero sono previsti nell'arco di 30-40 giorni, per cui il pilota Honda salterà di certo i GP di Las Americas (12 aprile) e Argentina (19 Aprile), ma resta in dubbio anche quello di Jerez, il 3 maggio. In ogni caso il suo ritorno alle corse non sarà confermato finché i medici non verificheranno il buon esito dell'operazione. Al suo posto la Casa giapponese schiererà il collaudatore Hiroshi Aoyama.



"Ovviamente non è la notizia che volevo condividere con tutti - ha dichiarato Pedrosa - ma dopo aver parlato con alcuni medici di cui mi fido, sono tutti d'accordo che è l'unica strada per me. Utilizzeremo una tecnica speciale per far rimarginare la ferita e cercare di evitare che questo problema continui ad affliggermi. Speriamo che sia un successo. Ringrazio tutti i tifosi, la Honda e gli sponsor per il loro sostegno".