MotoGP, niente operazione alla spalla per Iannone

Niente operazione alla spalla per Andrea Iannone . Il pilota della Ducati avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento per porre rimedio all'articolazione infortunata durante un test al Mugello, ma ha deciso di rinunciare per non mettere a rischio l'inizio della prossima stagione MotoGP. L'alternativa sarebbe stata quella di sottoporsi a un intervento chirurgico, con un periodo di riposo minimo di tre mesi, prima di poter riprendere gli allenamenti.

La decisione è stata presa dopo una lunga consultazione con il dottor Porcellini e il pilota di Vasto ha preferito optare per una terapia volta a rafforzare la muscolatura della zona interessata nei prossimi mesi, con l'obiettivo di arrivare ai primi test del 2016 in una buona condizione fisica. “Ho preso la mia decisione nelle ultime ore. Non ho avuto particolari problemi alla spalla nelle ultime gare e la seconda parte della stagione è stata positiva per quanto riguarda le mie prestazioni. Questo inverno quindi, oltre al solito lavoro di allenamento, farò anche un'attività più specifica per rafforzare la spalla. Probabilmente fra qualche anno dovrò operarmi, ma non volevo rischiare di presentarmi al via del campionato 2016 ancora convalescente e quindi ho preferito rimandare l'intervento e concentrare la mia preparazione invernale sul rafforzamento della muscolatura intorno alla spalla sinistra", ha detto Iannone, che sarà presente all'ultimo test previsto a Jerez de la Frontera venerdì 27 novembre.