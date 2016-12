MotoGP, Mugello: straordinaria pole Iannone. Rossi 8°, bufera Marquez

Era dal 2010, Gran Premio di Aragon in Moto2, che Iannone non partiva al palo. E per tornare davanti a tutto al sabato ha scelto la corsa di casa per se stesso e per la sua Ducati. Il suo giro è straordinario, considerando anche la prova di forza di Lorenzo nel mattino di Scarperia.



Il lanciatissimo maiorchino della Yamaha partirà nella morsa delle moto di Borgo Panigale, con Dovizioso a soli 26 millesimi. Alle spalle degli ottimi Crutchlow ed Aleix Espargarò ecco quindi spuntare Michele Pirro, all'esordio stagionale e a confermare quanto vadano forti le Desmosedici su questo tracciato. Solo dietro Pedrosa, settimo, spunta un Valentino Rossi che, con casco "energetico", proverà a centrare l'ennesima rimonta domenicale.



L'occasione è ghiotta per lasciarsi ancora più lontano in classifica Marquez, protagonista suo malgrado di un sabato disastroso. Dopo aver mancato la Top 10 nelle terze libere, il campione della Honda è caduto in curva 1 in FP4 per poi restare clamorosamente escluso dalla Q2, battuto da Hernandez ed Aleix Espargarò nella prima metà delle qualifiche. Tanta rabbia per lui, ma anche una moto decisamente difficile da governare.



Restano attardate le Aprilia, con Bautista 21° e Melandri ultimo, con un tempo di 4.902 più lento rispetto a quello di Iannone.