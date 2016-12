MotoGP, Misano: Pol Espargaro a sorpresa il più veloce

Nella stagione delle sorprese ci sarà, forse, spazio anche per Pol Espargaro. Intanto il pilota spagnolo, dopo aver chiuso secondo la prima sessione di libere, si permette il lusso di battere i due piloti Yamaha ufficiali: Lorenzo e Rossi. Finché c'è da provare il ritmo gara però è Jorge (+0.287) il più veloce, mantenendosi sull'1'33" e mezzo, più o meno il passo di Rossi di stamattina. Valentino, però, forse anche per le temperature più alte, ha qualche difficoltà in più a guidare la sua M1. In particolare il pesarese ha lamentato un problema all'anteriore che tendeva a chiudersi. Il Dottore si è anche arrabbiato parecchio con Aleix Espargaro (che si è beccato un bel dito medio) per averlo intralciato durante uno dei suoi giri lanciati.



Il risultato è che Rossi (+0.618) si migliora solo di pochi millesimi rispetto alla mattina, mentre i suoi rivali fanno un bel balzo in avanti. Andrea Dovizioso (+0.132) è ancora di gran lunga il più veloce delle Ducati, mentre Marquez (+0.427) esce forse per la prima volta battuto dal confronto con il compagno Pedrosa. Le due Suzuki di Maverick Vinales (10°) e Aleix Espargaro (11°) hanno passato l'intera sessione nelle prime posizioni, ma poi non hanno partecipato al time attack finale. Anche loro reciteranno da protagonisti sul palcoscenico della riviera adriatica.