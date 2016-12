MotoGP: Marquez subito veloce, Lorenzo non lo molla

A Phillip Island il venerdì è di Marc Marquez . Lo spagnolo della Honda ha acceso caschi rossi su caschi rossi e ha chiuso le prove libere 2 davanti a tutti con il tempo di 1:29.383. Seconda piazza per Jorge Lorenzo (leader della mattina prima dell'arrivo della pioggia) a soli 50 millesimi. Non preoccupa il nono tempo di Valentino Rossi (+ 0.658) che ha preferito lavore sul passo gara. Ottimo Iannone quarto, mentre disastroso Dovizioso (14°).

Per Valentino Rossi meglio non guardare troppo la classifica delle prove libere 2 visto il nono posto a più di mezzo secondo. Sia chiaro, nessun allarme perché il lavoro nel box Yamaha del 46 procede come da programma. Il Dottore si chiamato fuori negli ultimi minuti del turno dove tutti hanno cercato il tempo ad effetto montando la gomma morbida al posteriore. Cosa che Vale aveva fatto in precedenza per trovare il giusto assetto in ottica della gara. E pensando a domenica il pesarese può fare un sorriso perché c'è un sostanziale equilibrio con Lorenzo sul passo. Vero che Jorge è stato un po' più pimpante, ma nulla più.

Il maiorchino alla fine è stato beffato da Marquez che ha scalato la classifica prendendosi la vetta. Sicuramente sarà una dura lotta per la pole, mentre Vale si potrebbe accontentare della terza piazza. Terza casella attualmente occupata dalla Suzuki di un super Vinales, sorpresa di giornata insieme a Crutchlow (5°). In mezzo la Ducati di Iannone decisamente soddisfatto. E' andata molto peggio al suo compagno di box Dovizioso che non è andato oltre il 14° posto lamentandosi della sua GP15 per le difficoltà in curva. Meglio di lui ha fatto anche Petrucci: 7°. In difficoltà anche il vincitore di Motegi Pedrosa (Honda) con il sesto tempo.