MotoGP, Marquez: "Sono contento, fatto un bel lavoro"

Sepang ha dato indicazioni positive alla Suzuki e ad Andrea Iannone. "Sono stati test positivi oltre ogni aspettativa, al di là delle due mie banali cadute: avrei messo la firma per una situazione del genere all'inizio di questa avventura con la Suzuki. Una caduta è arrivata mentre provavo la nuova gomma anteriore. Abbiamo piccole vibrazioni nelle curve lente, anche se siamo riusciti ad attenuarle. Era interessante spingere e capire dove fosse il limite per cui, anche se sentivo la moto in crisi, ho continuato a spingere proprio per vedere dove potessi arrivare. Il telaio, inoltre, è perfetto. Dobbiamo migliorare alcuni dettagli di elettronica. Ma abbiamo lavorato esclusivamente in ottica gara, sul passo. Non abbiamo mai usato un pneumatico da tempo per cercare un crono veloce e con la gomma usata siamo molto veloci", ha raccontato.