MotoGP, Marquez si difende: "Non vado ad Andorra per non pagare le tasse"

Il suo trasferimento ad Andorra ha fatto molto rumore in Spagna. Perché, per tutti, è stato fatto solo per pagare meno tasse. Così, Marc Marquez, in lacrime, ha spiegato la sua decisione di lasciare la Catalogna per andare a vivere nel Principato. "Tutti hanno diritto di esprimere la propria opinione, ma credo che alcune critiche siano state troppo dure - ha detto - . Comunque sia, io pago le tasse in Spagna e lo farò anche l'anno prossimo".



"Ora ho 21 anni ed ho sempre vissuto con i miei, come tanti giovani ho deciso di ritagliarmi il mio spazio e di avere una casa tutta mia. Ho scelto Andorra perché sono andato lì per molti inverni e altre volte durante l'anno. Per la preparazione fisica inoltre, è un luogo ideale. L'unica cosa che mi interessa è divertirmi sulla moto e voglio continuare a farlo", ha aggiunto il campione della MotoGP, che finora aveva sempre vissuto nella sua Cervera. La vicenda ricorda un po' quella di Valentino Rossi, costretto ad abbandonare la sua residenza di Londra dopo essere finito nel mirino del fisco italiano.