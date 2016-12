MotoGP, Marquez: "Rossi mi ha dato un calcio, è stata un'aggressione"

Il catalano torna sulle sue prime fasi di corsa, e sul sorpasso subito da parte di Lorenzo: "All'inizio ho fatto molta fatica e non sono riuscito a trovare il ritmo, poi sono anche andato lungo e Jorge è passato. Poi stavo riprendendo bene e ho superato Valentino. Il mio obiettivo era di proseguire ancora la rimonta, di non fermarmi certo lì. Poi Vale mi ha passato di nuovo e a curva 14 ha rallentato tantissimo e mi ha fissato. Quando mi ha visto vicino mi ha dato un calcio e sono finito per terra. Posso solo dire questo, lo si è visto dalla tv. Io ero all'interno, ho visto la sua moto avvicinarsi e rallentare, certo non mi aspettavo che mi colpisse con la gamba. Fino a quel momento avevamo battagliato in maniera pulita, non c'erano stati contatti. Ora andremo a Valencia, dove voglio fare la mia gara e spero di vincere. Voglio chiudere bene la stagione e impostare la prossima. Ma sicuramente questo episodio segnerà me e tanta altra gente. Da giovedì la mia idea su Valentino è cambiata, come quella di molti altri. E quello che mi ha detto in direzione gara non è stato molto gradevole. Le sue dichiarazioni di giovedì? Valentino ha lasciato di stucco il mondo intero, ma io non l'ho preso sul serio. Mi sono concentrato sulla moto. Ho avuto problemi di assetto per tutta la settimana. Ma pensavo che nella seconda parte della gara sarei cresciuto molto. Ci ho provato, ma un altro pilota mi ha fatto uscire di pista. Cosa ha detto in direzione gara oggi? Ho sempre avuto tanto rispetto per lui, perciò preferisco non dirlo".