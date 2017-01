MotoGP, Marquez risale una pista innevata con la sua Honda RC213V!

Ma se nevica, i piloti della MotoGP come si allenano? Nessun problema, basta mettere le gomme da neve. In realtà gomme rain chiodate, come quelle usate da Marc Marquez, che nei dintorni di Salisburgo, in Austria, ha dato spettacolo con una delle sue Honda RC213V. Lo spagnolo campione del mondo si è esibito in una risalita a tutto gas durante la registrazione di un video promozionale. Vedere per credere.