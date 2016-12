MotoGP, Marquez: "Pronto per Jerez, il dito va meglio"

17:16 - Marc Marquez a Jerez ci sarà. E' questa la notizia che i tifosi della Honda e in generale gli appassionati della MotoGP aspettavano, dopo la rottura del mignolo della mano sinistra avvenuta mentre si allenava su una pista sterrata durante un’esibizione di motocross a Cervera, Catalogna. "Mi sono sottoposto ad altri controlli da parte del dottor Mir – spiega Marquez - che hanno confermato che la ferita sta guarendo e che tutto sta procedendo al meglio".

Marquez deve subito rialzare la testa, dopo il contatto che gli è costato la gara in Argentina, e che ha visto Valentino Rossi prendere il largo in classifica generale. "Sono molto motivato per questo Gran Premio - prosegue lo spagnolo -, perché è il primo dell'anno in Spagna, i miei tifosi mi aspettano e ho dei bei ricordi degli anni precedenti. Questo infortunio è un vero peccato ma spero che non incida troppo, così da raggiungere un grande risultato davanti al mio pubblico. Nei prossimi giorni - conclude lo spagnolo - mi dedicherò alla fisioterapia, facendo movimenti attivi e passivi. Il mio dito sarà controllato a Jerez dopo ogni sessione di prova e le bende saranno cambiate".

Ancora assente, invece, Dani Pedrosa, che non è ancora al meglio dopo l'operazione al braccio per la sindrome compartimentale e rientrerà nel Gp di Le Mans del 17 maggio. Al suo posto ancora Hiroshi Aoyama, che lo sostituirà per la terza gara di fila.

IANNONE: "QUI HO VINTO IN MOTO2"

"Jerez è un circuito dove ho già vinto una gara nel 2011 in Moto2, è una pista che mi piace e proverò a vincere di nuovo. Ci saranno tanti piloti competitivi e veloci e quindi bisognerà sicuramente lavorare al meglio per sfruttare tutto il potenziale della squadra e della moto''. Parola del pilota Ducati Andrea Iannone in vista della prossima gara della MotoGp in Spagna. ''Non sarà un weekend facile - aggiunge il pilota italiano intervistato dal sito ufficiale della MotoGP - però abbiamo il potenziale per fare bene ed io ci proverò come sempre''.