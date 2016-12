MotoGP, Marquez: "Pronto a stringere la mano a Rossi"

“Più che quello che è successo in pista, mi ha turbato quello che ha fatto fuori dalla pista. In Malesia, giovedì, mi ha attaccanto e ha fatto credere alla gente quello che nessun pilota ha mai visto. Rispetto Valentino, ma non mi piace per niente questa situazione”, ha aggiunto. "E' chiaro che Valentino è la leggenda di questo campionato. Sono stato contento di vedere domenica le tifoserie mischiarsi. Siamo in un campionato molto bello, non si deve andare uno contro l'alto, o contro una squadra o l'organizzatore. Bisogna voltare pagina. Le altre settimane sono state difficili, dalla Malesia in poi non sono stato felice e non mi sono sentito bene per questa situazione. E' strano quello che è successo dopo Phillip Island, dove ho vinto e in cui ho tolto 5 punti a Lorenzo. Sapevo che la cosa migliore sarebbe stata vincere a Valencia”, ha ribadito.



Invece in Spagna... “E' stato difficile mantenere la concentrazione, ma ci sono riuscito. Ho provato a vincere, non sono stupido, sapevo che se non ci fossi riuscito mi sarei ritrovato in questa situazione. Sfortunatamente non mi è stato possibile perché Lorenzo è stato il più forte. Ero più nervoso domenica che nel 2013, quando mi sono giocato il campionato qui. Ero il primo che voleva vincere". Stavo facendo una gara simile a quella di Indianapolis, ma non sono riuscito ad attaccare Jorge. Non ho capito molto quello che ha dichiarato Lorenzo dopo la gara, questo è uno sport individuale dove ognuno pensa per sé. In Australia uno spagnolo aveva preso 5 punti a un altro spagnolo e un italiano 3 a un altro italiano".