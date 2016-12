MotoGP, Marquez mette tutti in riga anche nelle libere 2

17:17 - Due su due. Marc Marquez mette tutti in riga anche nella seconda sessione di prove libere della MotoGP a Losail. In Qatar lo spagnolo della Honda è il più veloce con il tempo di 1'54"828, precedendo Pedrosa con l'altra RC213V, secondo a quattro decimi. Risale la Ducati, terza con Dovizioso, fatica la Yamaha, sesta con Lorenzo e settima con Rossi. Davanti a loro Crutchlow (Honda) e Iannone (Ducati), dietro ci sono Di Meglio, Smith e Barbera.



Insomma, si delinea un duello in famiglia in casa Honda, anche se Marquez, stranamente, sembra avere una marcia in più. L'iridato ha migliorato il suo tempo del giovedì, infliggendo un pesante distacco a Pedrosa, protagonista di un innocuo dritto nella seconda parte della sessione. A dare fastidio allo squadrone Hrc potrebbe essere la Ducati, ritrovatasi nel ruolo di seconda forza, mettendo altre tre moto nella top ten grazie ad Andrea Iannone, e alla coppia del team Avintia Di Meglio (a terra nel finale) e Barbera. Soffre, e non poco, la Yamaha, che come nelle libere 1 non riesce a stare vicina alla Honda. Jorge Lorenzo fa un passettino indietro, Valentino Rossi uno in avanti, ma il distacco dalla vetta, sette decimi, è davvero troppo per essere solo al primo GP della stagione. Continua a sorprendere positivamente Cal Crutchlow, ritrovatosi dopo aver lasciato la Ducati per la Honda di Cecchinello, mentre non si conferma la Suzuki, che vede Aleix Espargaro passare da terzo a undicesimo, con il debuttante Maverick Vinales bravo 14°. Torna nelle retrovie Danilo Petrucci con la Ducati Pramac (21°), mentre non si schiodano dal fondo classifica le Aprilia: Alvaro Bautista e Marco Melandri sono 24° e 25° con Macio scivolato dopo aver perso l'anteriore in frenata. Davanti alle RS-GP c'è anche la vecchia Art di Alex de Angelis.