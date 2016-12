MotoGP, Marquez: "Futuro? Con la Honda buon dialogo"

Poi ha aggiunto: "Tolto l'incidente in Argentina, in questo campionato sono stato abbastanza costante. Credo che questa pista sia adatta alla Yamaha e penso di poter fare bene. Le gomme? Vediamo se Michelin avrà risolto il problema che abbiamo avuto in rettilineo a Jerez, lo spero". Marquez, il leader della classifica mondiale, ha detto: "Mi sento sempre meglio, stiamo continuando a migliorare, anche nei test abbiamo fatto un passo avanti. Devo essere costante perchè al momento non sento il feeling migliore con la moto. Le Mans è una pista molto tecnica, non semplice, ma mi piace. E' speciale perchè ci sono tante fermate e ripartenze. Vedremo come gestiremo le gomme in questo weekend". Con il 'cabroncito' i giornalisti in conferenza stampa hanno affrontato il discorso sul futuro visto che è in scadenza di contratto con la Honda. "Futuro? Da Austin sto parlando con la Honda e tutto sta andando nella direzione giusta. Sono molto concentrato sul lavoro in pista però il dialogo sta proseguendo bene", le parole di Marc. Infine ha commentato i rumors che vorrebbero Dani Perdosa in direzione Yamaha al posto di Lorenzo: "La Honda cercherà di tenere Pedrosa perchè è un buon pilota, è veloce, ha esperienza, credo che lui sia importante dentro il team. Per quanto mi riguarda Dani è un buon compagno di squadra, credo che l'obiettivo della Honda sia tenerlo".