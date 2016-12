MotoGP, Marquez è il più veloce nei test di Valencia

A due giorni dal termine della stagione, la MotoGP è tornata in pista a Valencia per una due giorni di test in vista del 2016 caratterizzata dal passaggio al monogomma Michelin. Al termine della prima sessione il più veloce è stato Marc Marquez (Honda), che ha chuso davanti a tutti col tempo di 1'31"551. Alle sue spalle Iannone (Ducati) e Pedrosa con la seconda RC213VC. Quinto Lorenzo con la migliore Yamaha, mentre Rossi si è piazzato 12°.

La gomma anteriore francese ha tradito più di un pilota, Marquez compreso, risultando meno affidabile di quella granitica firmata Bridgestone. Anche così si spiega il 1"5 di ritardo dello spagnolo rispetto alla recente pole di Lorenzo. Honda e Yamaha hanno portato già il prototipo per il prossimo campionato, mentre le altre squadre, Ducati in testa, si sono limitate a provare qualche novità, ma sulle versioni attuali. Tutte, comunque, hanno utilizzato l'elettronica unica. Nonostante un morale non certo alle stelle, Rossi non si è risparmiato, percorrendo ben 57 tornate anche se non ha spinto al massimo, chiudendo a 8 decimi. Quanto ai cambi di casacca, primi giri con la Ducati per Redding, che si è piazzato a ridosso della "Top 10", mentre il debuttante Rabat, proveniente dalla Moto2 e vittima di una scivolata, è stato 16° davanti alla migliore Aprilia, quella di Bradl.