MotoGP: Marc Marquez vince a Sepang e centra le 12 vittorie stagionali

20:14 - Marc Marquez (Honda) vince il GP della Malesia, centrando il 12° successo stagionale, eguagliando così il record di Mick Doohan. Due Yamaha sul podio, con Rossi 2°, dopo una gara tutta d'attacco, che vale +12 punti in classifica su Lorenzo (3°), nella sfida per il vice-campione. Disastro per Pedrosa (Honda), caduto due volte. La miglior Ducati è quella di Hernandez 7° davanti a Dovizioso. Bradl (Honda) 4° precede Smith e Pol Espargaro (Yamaha).

LA CRONACA DEL GP DI MALESIA - GIRO PER GIRO

Nella torrida Sepang va in scena quella che, probabilmente, è stata la gara più tirata e intensa della stagione. Livello altissimo, giri veloci, aderenza al limite, fatica fisica e condizioni difficili per tutti. Situazione gestita malissimo da Pedrosa, caduto subito, vanificando un'opportunità di conquistare un podio importante. Invece Dani scivola, si rialza, prova la rimonta, ma cade ancora. Ciao. I top player restano quindi i tre al comando. Con Lorenzo a fare la lepre per i due segugi, Rossi e Marquez, piantati lì, incollati alle sue spalle. Finché Jorge non è andato in apnea, costretto a lasciare strada, ad amministrare, per provare a non perdere troppo terreno. Valentino ha così approfittato per mettere in pista una prestazione maiuscola. Agguerrito e aggressivo, il campione di Tavullia ha dato grande svolta dopo un weekend tutto in salita, arrivando quasi ad avere possibilità di vittoria. Ma strategico e saggio nel finale, bravo a capire che Marc aveva qualcosa in più. Il 93 raggiunge dunque il record delle 12 vittorie di Doohan - regalando anche il 21° titolo costruttori alla Honda nella top class -, già pronto a replicare, a rilanciare, nella sua Valencia. Il 46 intanto si diverte e porta a casa +12 punti proprio sul compagno di box. Vantaggio buono per sognare il titolo di "vice", che dovrà essere ben gestito nell'ultima gara dell'anno, nella tana degli spagnoli. E Rossi sembra aver già accettato con grande entusiasmo la sfida, precisando: "Spesso leggo che lotto con i due piloti più forti del mondo. Penso che forse siamo in tre...". Dopo una gara così, come dargli torto?!

Bandiera a scacchi: Marc Marquez vince il GP della Malesia, centrando le 12 vittorie in stagione ed eguagliando Mick Doohan. Rossi 2°, beffa Lorenzo e allunga anche nella classifica per il secondo posto nel mondiale

- Smith all'attacco di Bradl, che però resiste. Onore a Pol Espargaro 6° con un piede fratturato!

Ultimo giro - E' una cavalcata solitaria, la consacrazione di una gara tutta d'attacco per il campione del mondo, che vola verso il successo. Valentino e Jorge si accontentano di un nuovo importante podio

19 - Rossi è lontano, Marquez è stabilmente al comando con +1.391 di vantaggio. Il fisico del giovane fa la differenza e martella giri veloci anche con gomme finite

18 - Il 93 prende 6 decimi di vantaggio sul 46, che sembra prendere il fiato, rischiando però di perdere la volata finale. Con Jorge ormai a +3.013

17 - Allunga Marc, mentre perde terreno Lorenzo, che ormai è terzo a +2.419. Problemi per Dovizioso, che lascia passare Bradl e Smith

- Marquez prova a forzare per allungare su Rossi, che però non lo molla, con una M1 molto in forma

16 - Bradl deve guardarsi le spalle da Smith, che potrebbe sfilargli il quinto posto. Caduto Petrucci

15 - Lorenzo ha +1.391. Hernandez show, in staccata evita di un soffio di centrare Pol Espargaro, tirando dritto

14 - Valentino è più veloce. e lima qualche decimo sulla Honda

- Gara di staccate all'ultima curva tra Marquez e Rossi, con le gomme posteriori che si sollevano!

- Giù ancora Pedrosa, nell'erba, e questa volta si ritira

13 - Largo ancora Lorenzo, che ora ha +0.901 dalla vetta. Pedrosa è 11° e gira più forte dei primi

- Il 46 sembra avere qualcosa in più del 93, che però stacca sempre molto profondo

12 - Rossi ancora all'attacco di Marquez, vicinissimo ruota a ruota, ma non affonda il colpo

- Lungo di Valentino all'ultima curva, s'infila Marquez deciso e passa al comando!

- Pedrosa è 14°

- Rossi allunga tirandosi dietro Marc

11 - Soffre Lorenzo, che prova a tirare la staccata in fondo al rettilineo, ma il 93 resiste

- Jorge largo all'ultimo curvone a sinistra, Marc passa ed è 2°

- Ne approfitta Marquez che prova ad infilare Jorge, che però resiste deciso

- Rossi all'interno su Lorenzo, si prende la testa della gara. La pista è larga e i due si affiancano, ma il 46 ha la meglio: è al comando!

10 - Dovizioso soffre e si trova a +6.140, con Bradl, Smith e Pol Espargaro sgranati alle sue spalle

- Prima bagarre tra Valentino e Jorge, con il 46 che entra sul 99, che resiste nel cambio di direzione. Ne approfitta Marquez per avvicinarsi

- Lungo e largo Lorenzo in ingresso di curca, con Rossi che prova ad infilarsi. Ma lo spagnolo rientra, chiude la porta e tiene la testa della gara

9 - Grandi movimenti dell'anteriore in staccata per Marquez

- Valentino non sembra voler passare il compagno di box, gestendo la gara

8- Cade Hayden. "Elastico", per i tre di testa, che fanno traiettorie diverse, mantenendo però il trenino compatto

7 - Anche Marquez sembra perdere qualche metro dai primi, mentre Dovizioso (4°) ha già +4.192 di distacco dai primi

6 - Fasi di studio per i primi tre, ma Lorenzo sembra avere qualcosa di più, guadagnando con circa 4 decimi di vantaggio. Il maiorchino ha scelto la gomma dura, mentre chi lo segue ha la media all'anteriore

5 - Si ferma Crutchlow, che parcheggia la sua Ducati nell'erba. Problema tecnico per l'inglese

4 - Valentino marca strettissimo il compagno di box. Pedrosa è 20°

- Quindi Lorenzo al comando, con Rossi e Marquez in scia. Più staccato Dovizioso, a +2"

3 - Marquez 2:01.150, giro veloce

- Cade Pedrosa, esagerando con la staccata nella curva 15 a sinistra. Dani scivola, ma si rialza e riparte

- Anche Marquez sfila la Ducati

- Grande staccata di Rossi che infila Dovizioso

- Cade Aleix Espargaro, dopo un contatto con Bautista

2 - Rossi si fa pericoloso per Dovizioso. Marquez in rimonta, passa Bradl ed è 5°

- Jorge è scatenato e conquista la prima piazza infilando Pedrosa.

- Lorenzo si prende il secondo posto ai danni di Dovizioso

1/20 - Parte bene Pedrosa, con Lorenzo e Marquez che si toccano e vanno larghi, finendo a centro gruppo. Marc è il più penalizzato, finisce 8°, mentre Jorge riesce a tenere il terzo posto, dopo un altro contratto con Valentino. Dovizioso è 2°, Rossi 4°

- Giro di ricognizione

- Lorenzo monta la dura all'anteriore, mentre Rossi la media

- Il caldo torrido malese metterà a dura prova anche il fisico allenato dei piloti

- Piloti che arrivano in griglia di partenza

- Tantissimo pubblico sulle tribune