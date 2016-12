9 novembre 2014 MotoGP: Marc Marquez record a Valencia, 13 vittorie stagionali Rossi conquista il 2° posto in gara e si aggiudica il titolo di vice-campione del 2014. Pedrosa è 3°, Lorenzo sbaglia il cambio moto e si ritira di MATTEO CAPPELLA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:56 - Marc Marquez (Honda) vince anche il GP di Valencia, conquistando il 13° centro stagionale e stabilendo così il nuovo record di vittorie nello stesso anno. Valentino Rossi (Yamaha) conquista un convincente 2° posto sul podio, diventando vice-campione del 2014. Grazie anche all'errore di Lorenzo (Yamaha), ritirato dopo aver azzardato, cambiando moto prima dell'arrivo della pioggia. Pedrosa (Honda) è 3° davanti alle Ducati di Dovizioso e Crutchlow.

LA GARA - GIRO PER GIRO

362 punti, 13 vittorie e 1 secondo posto. Questi i dati record della stagione di Marc Marquez, che arriva anche a quota 45 successi in carriera, come Casey Stoner. Nella sua Valencia, il numero 93 parte subito alla grande, portandosi alle spalle di Iannone e Rossi che guidano la corsa. Marc li tiene nel mirino fino a metà gara, poi passa e amministra fino al traguardo. Bravo a fare il passo in condizioni difficili, con la pioggia che cade a singhiozzo. Marc tiene sempre a bada Rossi, unico avversario davvero temibile in quest'ultima corsa stagionale. Mentre Pedrosa prima rimonta dopo una partenza a gambero, poi tira i remi in barca e si accontenta del terzo posto. Podio comunque utile per consegnare alla Honda anche il titolo di miglior team della MotoGP. Affoga quindi in un bicchiere d'acqua Lorenzo, che cambia moto troppo presto, quando sulle visiere cadevano solo poche e sporadiche goccioline. Tornando in pista con le gomme rain, per accorgersi poco dopo dell'errore, e ritirarsi. Ultimo flop, nella stagione meno a fuoco della sua carriera. Lasciando così a Rossi l'orgoglio del secondo posto nel mondiale (a -67 da Marc, +32 su Jorge). Ottima anche la prestazione di Dovizioso che chiude la gara con il 4° posto davanti a Cruchlow, e il 5° nel mondiale. Applausi a scena aperta, anche per i duelli nella prima metà di gara, con cui Iannone ha cercato di difendere un podio impossibile. Chiude invece 7° Aleix Espargaro, che però conquista il titolo di miglior pilota Open dell'anno. A Valencia si conclude così il Motomondiale 2014, con la foto di rito dei tre campioni del mondo. Ovvero il "clan Marquez", con Marc in vetta insieme all'amico Esteve Rabat (Moto2) e il fratello Alex (Moto3).

LA GARA - GIRO PER GIRO

Bandiera a scacchi: Marc Marquez trionfa nel GP di Valencia, conquistando le 13 vittorie stagionali. E' il nuovo record! Rossi è 2° sul podio e nel mondiale. Pedrosa terzo, davanti a Dovizioso e Crutchlow. Seguono Pol e Aleix Espargaro, poi Bradl. Pirro chiude 9° davanti a Redding, Petrucci 12°. Aleix Espargaro è il miglior pilota Open della stagione. La Honda si aggiudica, dopo il titolo piloti e costruttori, anche il titolo di miglior team

Giro finale: Marquez è stabilmente al comando e si prepara alla festa...

2- Rossi e Pedrosa si accontentando del podio. Dovizioso si riprende con decisione il quarto posto

3 - Cal Infila Andrea, che risponde, ma l'inglese è determinato e si riprende la quarta piazza

4 - Cruchlow non molla invece la coda di Dovizioso e punta al sorpasso. I due sono a +3" da Pedrosa

5 - Si ferma ancora Lorenzo, che abbandona la moto nel box e chiude così la sua stagione più difficile

6 - Il 93 entra fortissimo nelle curve e allunga sugli inseguitori con decisione

7 - Marc guadagna decimi su Valentino, che però resiste, 2° alle sue spalle

8 - Torna a galoppare Marquez, ma Rossi non lo molla. Pedrosa è a +10.4. Mentre Cruchlow marca stretto Dovizioso, nella lotta per la quarta piazza

9 - Marquez intraversa in uscita di curva, prendendo qualche decimo su Rossi (+1"). Ma la pioggia continua a dare fastidio, con le moto dei big che vengono accese e spente di continuo in pit lane

10 - Rossi è a +0.794 da Marquez, mentre Pedrosa è addirittura a +6.4 dalla vetta. Lorenzo è 18° a +43" da Marc

11 - Si fermano Lorenzo e Iannone. Forse troppo azzardato e anticipato questo cambio...

- Lorenzo larghissimo, si fa quasi raggiungere prioprio da Iannone. Marquez fatica e vede Rossi avvicinarsi, perdendo buona parte del vantaggio

12 - Ancora qualche goccia di pioggia e subito le Ducati si riportano davanti a Lorenzo. Bagarre tra i tre piloti in lotta per il quarto posto, che ora passa in mano a Dovizioso. Iannone intanto si è riportato alle loro spalle, 7°

13 - Nonostante il vantaggio, Marquez arriva funambolico in staccata, prendendosi +2.1 di vantaggio sugli inseguitori. La spalla destra della posteriore di Valentino si strappa in uscita di curva, mostrata nello slow-motion HD

14 - Leggermente lungo Rossi alla staccata della curva 8. Il campione di Tavullia sta spingendo forte per gestire l'assalto di Pedrosa

15 - Marquez comanda la corsa a metà gara, con +1.2 su Rossi e Pedrosa. Lorenzo è quarto e più staccato. Dritto di Iannone, che finisce lungo nella ghiaia e abbandona la lotta con i big

16 - Interno Jorge infila Andrea, che ora guida il trenino di ducatisti

- Quasi contatto tra Lorenzo e Iannone, con il maiorchino che deve aspettare per il sorpasso

17 - Ritiri per Hernandez e De Puniet. Rossi si deve difendere da Pedrosa, minaccioso

18 - Iannone deve ora difendersi dall'arrivo di Lorenzo

19 - Rossi attacca Iannone, lo passa, ma Andrea non ci sta e si rimette davanti. Ancora interno Rossi, che ripassa e va a prendere Marc che sta prendendo vantaggio. Dietro è risalito Pedrosa e anche lui passa Iannone. Dani è terzo

20 - Marquez passa Iannone, che non ci sta e si riporta davanti. Una lotta che si accende e i due si scambiano le posizioni. Sempre con Rossi incollato. Alla fine è Marquez che riesce a tenere la posizione

- Marquez infila Rossi! Il Campione del mondo va subito alla caccia della Ducati numero 29

21 - Iannone è marcato strettissimo da Rossi e Marc, che sono arrivati nella sua scia. Pedorsa tiene la quarta piazza e inizia a sentire lo scarico di Jorge alle sue spalle

22 - 1:31.515 migliora il best lap Marquez, mentre Lorenzo attacca e infila all'esterno nel cambio di direzione Dovizioso. Leggermente largo Marc

23 - 1:31.552 è il giro veloce firmato da Marquez, che mette Rossi nel mirino. Il 46 intanto si è portato a meno di 9 decimi da Iannone

- Jorge passa Cal ed è 6°

24 - Staccatona di Dovizioso e gomito a gomito le Ducati. Ma Andrea si riporta davanti. E anche Lorenzo si fa sotto, 7°

- Pedrosa passa deciso Crutchlow, e ora Dovizioso si è rifatto sotto sul compagno di box

25 - Marquez ha un ritardo di +2.7 dalla vetta. Ma la pioggia sembra essersi placata... Giro veloce di Rossi 1:32.437

26 - Ricuce Valentino, che si porta a +1.3 dal leader della corsa Iannone. La sua M1 e quella di Lorenzo ora sono pronte con le gomme da bagnato

27 - La seconda M1 di Rossi è in pit-lane mezza smontata, non ancora pronta per la pioggia

28 - Rossi perde terreno da Iannone, +1.9! La pioggia si fa più insistente e sventolano le bandiere bianche. Cruchlow infila prima Dovizioso e poi anche Pedrosa!

29 - Qualche goccia di pioggia leggera convince i meccanici a preparare le moto in configurazione da bagnato. Bandiera bianca e ora i piloti possono rientrare ai box per il cambio. Pedrosa ripassa Lorenzo. Dovizioso infila Crutchlow con grande aggressività. I due ducatisti volano e passano anche Jorge!

1/30 - Iannone parte alla grande e si mette subito davanti a Rossi. Segue Marquez, che scatta benissimo, bruciando Pedrosa e Lorenzo. Jorge però non ci sta e infila subito Dani. Dietro le Ducati di Crutchlow e Dovizioso

- Parte il giro di schieramento. Tribune piene per la sfida finale del 2014. Marquez in pista con il casco d'oro sul quale è disegnato il numero 1

- Piloti sulla griglia di partenza, per l'ultima corsa della stagione