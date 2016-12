MotoGP, Lorenzo trionfa al Mugello. Iannone sul podio davanti a Rossi

LA GARA GIRO PER GIRO Lo spettacolo al Mugello comincia sin dalla partenza, quando le Ducati sverniciano Lorenzo e si portano al comando, ma al maiorchino bastano poche curve per prendersi la testa della corsa, poi conservata fino al traguardo. Modalità 'martillo' inserita per lui, ma alle sue spalle lo spettacolo è accesissimo. Marquez , partito dal 13° posto, già alla staccata della prima San Donato è sesto dopo una frenata ritardatissima. E al termine del primo giro sale addirittura al quarto posto alle spalle di Lorenzo e delle Ducati. Qualche problema per Rossi , nono e attardato a inizio gara ma autore dell'ennesima, inesorabile rimonta del suo campionato 2015. Mentre alle spalle di Lorenzo infuria la bagarre tra un tonico Pedrosa, le Ducati di Iannone e Dovizioso e uno scatenato Marquez, il campione di Tavullia recupera una posizione dopo l'altra fino a riportarsi nel gruppetto in lotta per il podio. Al 12° giro la rimonta è completata e Pedrosa raggiunto. La prima grossa delusione della domenica, per il pubblico italiano, arriva due tornate dopo: Dovizioso rallenta di colpo e torna ai box. Un problema alla corona della ruota posteriore gli stava procurando fortissime vibrazioni, tanto da costringerlo al ritiro. Ma non è finita: al 17° giro si ritira infatti anche Marquez . Troppo aggressivo lo spagnolo, che nella battaglia con Iannone perde la sua Honda e finisce nella ghiaia. Praticamente in contemporanea Rossi passa anche Pedrosa e sale al terzo posto. I suoi attacchi a Iannone però sono rintuzzati dall'abruzzese, che resiste fino al traguardo. Buoni piazzamenti anche per Michele Pirro, 8° alla sua prima corsa stagionale, E Danilo Petrucci 9°. Due punticini anche per l'Aprilia, con Alvaro Bautista 14°. Ritiri per Aleix Espargarò e Crutchlow, entrambi caduti in maniera spettacolare ma per fortuna senza danni fisici. Nella classifica del mondiale Rossi va a 118 punti ed è ancora primo, ma Lorenzo ora vola a quota 112 e inizia ad essere davvero minaccioso. Alle spalle di Dovizioso bel balzo in avanti di Iannone , quarto a 81. Marquez resta a 69, ora malinconicamente quinto.

22 - Si prepara una grande lotta per il podio in questo finale



21 - Nelle due Arrabbiate Rossi guadagna molto su Iannone, eroico secondo con i problemi alla spalla: ci sono 5 decimi tra i due



20 - Spettacolare caduta per Crutchlow all'Arrabbiata 1. Il pilota fortunatamente sta bene

20 - Che 'martillo' Lorenzo! Ora è a +8.024 su Iannone



19 - Iannone a 0.830 su Rossi, che prova ora a tenersi lontano Pedrosa



18 - Rossi passa Pedrosa ed entra in zona podio! Ovazione sugli spalti del Mugello!



17 - Cade Marquez! Ritiro per lui!

17 - Gigi Dall'Igna spiega che Dovizioso si è fermato per fortissime vibrazioni al posteriore. Intanto Iannone torna secondo



16 - Marquez lunghissimo alla San Donato, passa Iannone, che si riprende la seconda posizione. All'Arrabbata 1 però Marquez forza e si prende la posizione sull'abruzzese

16 - Lorenzo a +7.539, sembra avere ormai la vittoria in pugno



15 - Pacchetto di mischia per il secondo posto, con Iannone, Marquez, Pedrosa e Rossi incollati in pochi centesimi



14 - Dovizioso torna ai box dopo aver rallentato drasticamente. Ritiro per lui



13 - Situazione a 10 giri dalla fine: Lorenzo, Iannone, Marquez, Pedrosa, Rossi, Dovizioso, Crutchlow, Smith

13 - Dovizioso in difficoltà: lo passa Pedrosa e poi anche Rossi con una grande manovra



12 - Iannone intanto è secondo, con Dovizioso in lotta con Marquez

12 - Valentino ha rischiato di perdere la sua Yamaha al Correntaio! Ma ora si è incollato a Pedrosa



11 - Rossi a +1.291 da Pedrosa, il podio è ora possibile!



10 - Marquez secondo con Iannone terzo. Dovizioso in lotta con Pedrosa, Rossi solo a +1.500 da questo gruppetto



9 - Rossi sesto, ha passato Crutchlow. Intanto Pedrosa ha raggiunto Marquez e le Ducati

9 - Marquez larghissimo alla San Donato, Iannone lo ripassa, ma ancora una volta Marquez reagisce e torna terzo. A ogni giro succede qualcosa alla prima curva!



8 - Rossi intanto è settimo: ha passato Smith e ora sfida Crutchlow

8 - Lorenzo a +2.911, intanto Iannone infila Marquez alla San Donato, ma a Poggio Secco Marquez si riprende la terza piazza. Che lotta!



7 - Under investigation Petrucci: il ritiro di Aleix Espargaro è arrivato dopo un contatto con l'umbro



6 - Lorenzo già a +1.378 sul secondo, che ora è Dovizioso in bagarre con Marquez e Iannone

6 - Alla San Donato Dovizioso infila Marquez e si riprende la seconda posizione



5 - La situazione: Lorenzo, Marquez, Dovizioso, Iannone, Pedrosa, Smith, Crutchlow, con Rossi ottavo davanti a Espargarò

5 - Anche Hayden lascia la corsa



4 - Che gara del campione del mondo: è già negli scarichi di Lorenzo! Rossi sempre nono dietro Pol Espargarò



3 - Caduta per Aleix Espargarò, disperato

3 - Marquez passa anche Dovizioso, è secondo!



2 - Marquez svernicia Iannone ed è già terzo, Valentino Rossi in difficoltà: è 9°



1 - Lorenzo passa Dovizioso, capolavoro Marquez: è già quarto dietro Iannone!

1 - Dovizioso si porta al comando davanti a Lorenzo, Marquez già sesto!

1 - Partiti! Forse partito in anticipo Iannone, subito in testa con Dovizioso secondo



- Via al giro di ricognizione!



- Viene sgomberata la pista, tutto pronto per partire!

- Eseguito l'inno di Mameli

- Piloti pronti sulla linea di partenza, la concentrazione è al massimo

- Iannone, Lorenzo, Dovizioso. Queste le posizioni al via. Rossi deluso anche dopo il warmup, dove ha faticato anche Dovi. Marquez indietrissimo: parte 13°

- Tutto pronto al Mugello, sta per iniziare il GP d'Italia!