MotoGP, Lorenzo si ustiona con la moto mentre festeggia

Festa rovinata per Jorge Lorenzo nella sua Maiorca. Il neoiridato della MotoGp è stato infatti protagonista di un inaspettato fuoriprogramma mentre stava festeggiando davanti ai suoi tifosi. Dopo il saluto alla folla, il pilota Yamaha - come si vede nei video diffusi dai media spagnoli - casco in testa e vestito tuttopunto come se stesse per prendere parte a un Gran Premio, ha cominciato a sgassare per dare il via alla dimostrazione sulla pista ciclabile subito interrotta però dal fumo che ha cominciato a uscire dalla sua M1, con tanto di principio di incendio che ha fatto letteralmente saltare dalla sella lo spagnolo. La festa per il neoiridato, che è dovuto ricorrere alle cure mediche, è finita con leggere ustioni alla gamba sinistra.