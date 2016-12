MotoGP, Lorenzo sfida Rossi: "Rapporto corretto. Per ora..."

"Il mio rapporto con Valentino è corretto, ma quando lotti per il titolo possono verificarsi episodi di tensione e i rapporti possono cambiare". Jorge Lorenzo mette le mani avanti: in vista di Silverstone, 12.a prova della MotoGP, c'è grande attesa per il confronto in casa Yamaha tra lo spagnolo e Rossi, a pari punti in testa alla classifica iridata: "Sarà battaglia serrata - afferma il Dottore -, ma già lottare per il Mondiale per me è un traguardo".

"Quando le cose andavano male non ero sicuro che sarei riuscito a tornare così in alto, a lottare addirittura per il titolo - aggiunge Rossi -. Certo, dopo la sosta estiva Lorenzo si sta dimostrando in forma strepitosa e per me è dura stargli dietro: devo andare più veloce se voglio batterlo. Ripeto, per me arrivare a pari punti con lui dopo 11 gare è già un traguardo eccezionale, una situazione di cui vado fiero. Sarà una battaglia serrata e non dobbiamo dimenticare Marquez, che pure lui sta andando forte. L'età mi può penalizzare in questo finale di stagione? Non penso proprio - conclude il pilota di Tavullia -, non mi sento stanco. Devo solo andare più veloce".



Dal canto suo Lorenzo sa bene che la pista di Silverstone ha creato non pochi problemi a Rossi negli ultimi anni e spera quindi di staccare il Dottore in classifica iridata: "E' un tracciato molto scorrevole e con tante chicane, l'ideale per il mio stile di guida - dichiara Jorge, che poi però puntualizza -. Ogni gara è diversa e il fatto che qui io abbia già vinto non significa nulla. I vecchi attriti con Valentino? Il passato è passato: se in futuro ci saranno collisioni in pista il rapporto può cambiare, ma per ora non è successo". In corsa per il Mondiale, ma con 52 punti da recuperare, c'è pure Marquez: "E' un distacco importante, ma non mi sento battuto - sostiene Marc -. Anche a Brno abbiamo dimostrato di essere in un buon momento. Io sto bene, recuperare è difficile ma non impossibile".