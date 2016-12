MotoGP: Lorenzo resta senza casco

Sector prima e HJC ora. Il quinto titolo mondiale per Jorge Lorenzo è coinciso con il mancato rinnovo del contratto che lo legava al marchio di orologi e alla chiusura anticipata di un anno del rapporto con la casa coreana che produce caschi. Le voci della probabile rottura con HJC erano circolate dopo i problemi di appannamento della visiera che Jorge aveva avuto a Silverstone, un disturbo che gli aveva impedito di lottare per la vittoria.



Ipotesi avvalorata dall'assenza del campione del campione del mondo allo stand della HJC all'EICMA di Milano, stand che metteva in mostra il casco commemorativo del titolo di Jorge. Insomma non si tratterebbe come nel caso di Sector di una scelta unilaterale. Probabilmente casa e pilota hanno trovato un accordo in grado di evitare il pagamento di importanti penali. Infatti il contratto di Lorenzo sarebbe scaduto alla fine del 2016.