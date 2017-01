La Ducati alimenta l'attesa per la GP17, la moto per la nuova stagione che sarà presentata venerdì 20 alle 10.30 a Borgo Panigale in streaming su Facebook. La scuderia ha pubblicato sui social una foto in cui Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso abbracciano la moto che cavalcheranno nella prossima stagione di Motogp coperta da un telo griffato Ducati.